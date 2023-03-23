Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı teröristler sınırda yakalandı
AA

Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki vatan nöbeti sürüyor.

Sınır ötesinden gelen bölücü tehditlere karşı teyakkuzda olan birlikler sınır hattında devriye atıyor.

2 terörist yakalandı

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu 2 kişi yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemleri artırdı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristlerin ifade işlemleri başladı.