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    Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

    Suriye'den giriş yapmaya çalışan PKK'lı teröriste güvenlik güçleri geçit vermedi.
    • AA
    • 28.12.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 12:21
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    Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

    Güvenlik güçleri, sınırda teyakkuz halinde olmaya devam ediyor.

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

    SINIR HATTINDA YAKALANDI

    Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemleri artırdı.

    Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

    KOMUTANLIĞA GÖNDERİLDİ

    Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Türkiye ye girmeye çalışan terörist yakalandı #1

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