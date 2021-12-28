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Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Suriye'den giriş yapmaya çalışan PKK'lı teröriste güvenlik güçleri geçit vermedi.
- AA
- 28.12.2021 - 11:52
- Güncelleme : 28.12.2021 - 12:21
Güvenlik güçleri, sınırda teyakkuz halinde olmaya devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.
SINIR HATTINDA YAKALANDI
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemleri artırdı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
KOMUTANLIĞA GÖNDERİLDİ
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.