Türkiye'ye girmeye çalışıyordu: PKK'lı terörist, Suriye sınırında yakalandı

AA
Güvenlik güçleri, Türkiye'ye girmeye çalışan teröriste göz açtırmadı.
Terör örgütü PKK/PYD üyesi terörist, Suriye sınırında yakayı ele verdi.
Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
İstihbarat geldi, önlemler arttı
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Sınır hattında yakaladılar
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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