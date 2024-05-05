Türkiye'ye girmeye çalışıyordu: PKK'lı terörist, Suriye sınırında yakalandı
AA

Güvenlik güçleri, Türkiye'ye girmeye çalışan teröriste göz açtırmadı.

Terör örgütü PKK/PYD üyesi terörist, Suriye sınırında yakayı ele verdi.

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

İstihbarat geldi, önlemler arttı

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Sınır hattında yakaladılar

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)