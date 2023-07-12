Türkiye'ye kavurucu sıcak dalgası giriyor! 40 dereceyi aşacak... Batı kesimlerinden ülkeye giren sıcak hava dalgasının bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, uzmanlar vatandaşları evden çıkmamaları yönünde uyarıyor.

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Türkiye kavurucu sıcakların etkisine giriyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün batı kesimlerinden başlayarak ülkeye sıcak hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu.

Hava sıcaklığı 10 dereceye kadar artacak

Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklığı artacak.

Ayrıca sıcaklığın mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklık 40 dereceyi bulacak

Perşembe ve cuma günleri Megakent İstanbul’da sıcaklığın 35, Çanakkale ve Balıkesir tarafında 38-39, Akdeniz’de Adana ve Antalya arası 40, İç Anadolu’da da Ankara ve Kayseri’de 38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yangın tehlikesi

Bir diğer yandan Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlık alanlar için yangın tehlikesi alarmı veriliyor.

Evden çıkmayın uyarısı

Sıcak hava dalgasının bir hafta boyunca ülkede dolaşması beklenirken, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılar da geliyor.

Ülkenin bazı illerinde beklenen sıcaklık dereceleri

Ankara 31-35 derece

İstanbul 32-36 derece

Edirne 37-41 derece

İzmir 36-40 derece

Muğla 36-40 derece

Çanakkale 36-39 derece

Adana 38- 42 derece

Antalya 37-43 derece

Kayseri 30-32 derece