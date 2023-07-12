Türkiye'ye kavurucu sıcak dalgası giriyor! 40 dereceyi aşacak...

Türkiye kavurucu sıcakların etkisine giriyor…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün batı kesimlerinden başlayarak ülkeye sıcak hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu.
Hava sıcaklığı 10 dereceye kadar artacak
Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklığı artacak.
Ayrıca sıcaklığın mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcaklık 40 dereceyi bulacak
Perşembe ve cuma günleri Megakent İstanbul’da sıcaklığın 35, Çanakkale ve Balıkesir tarafında 38-39, Akdeniz’de Adana ve Antalya arası 40, İç Anadolu’da da Ankara ve Kayseri’de 38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yangın tehlikesi
Bir diğer yandan Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlık alanlar için yangın tehlikesi alarmı veriliyor.
Evden çıkmayın uyarısı
Sıcak hava dalgasının bir hafta boyunca ülkede dolaşması beklenirken, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılar da geliyor.
Ülkenin bazı illerinde beklenen sıcaklık dereceleri
Ankara 31-35 derece
İstanbul 32-36 derece
Edirne 37-41 derece
İzmir 36-40 derece
Muğla 36-40 derece
Çanakkale 36-39 derece
Adana 38- 42 derece
Antalya 37-43 derece
Kayseri 30-32 derece