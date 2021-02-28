Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinden görülen meteor, gündem oldu. Meteor görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından “Türkiye’ye meteor mu düştü?” sorusuna yanıt aranıyor.

Sosyal medyada paylaşılan meteor görüntüleri, Türkiye'nin gündemine oturdu. Meteor düştü iddialarının ardından meteor videosu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Gökyüzünde parlama şeklinde ortaya çıkan ve yanarak yavaş yavaş kaybolan görüntü nedeniyle vatandaşlar, “Türkiye’ye meteor mu düştü?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Türkiye’ye meteor mu düştü? Meteor (göktaşı) nedir? İşte, merak edilenler..

TÜRKİYE'YE METEOR MU DÜŞTÜ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan görüntülerde birkaç saniye süren ışık hüzmesi göktaşı olarak yorumlandı. Bu hüzme, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerle birlikte Ankara, Kayseri, Tokat’ta da görüldü.

Sivas'ın birkaç ilçesinde yaşayan bazı kişiler jandarmayı arayarak “Gök taşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen yerlerde inceleme başlattı.

AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri, Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda alan taraması yaptı. Ancak yapılan taramada herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

METEOR NEDİR?

Uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddeler, gök taşı ya da meteorit olarak adlandırılır. Düşen nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bunlar uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya’nın atmosferine girer ve genellikle yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışır.

Objeler, dünyanın atmosferine girdikten hemen sonra sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimler nedeniyle ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylelikle meteora dönüşerek ateş topu oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir.