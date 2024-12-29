DHA

Suriye'de İdlib'e bağlı Maarat Al-Numan ilçesinin eski belediye başkanı Bedrettin Tresi'nin oğlu Ahmed Tresi ve ailesi, 2010 yılının sonunda Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle zor günler yaşadı.

Ahmet Tresi, 16 yaşında Esad rejimine karşı eylemlere katıldığı için tutuklanarak 1 yıl cezaevinde kaldı.

SMO'YA KATILDI

Burada çeşitli işkencelere maruz kalan Tresi, 2011 yılında cezaevinden çıktıktan sonra eğitim alarak SMO'ya katıldı.

Suriye'de rejimin yanı sıra PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı savaşan Tresi, annesinin hastalanması sonrası ordudan ayrılarak Rahaf Tresi ile evlendi ve tüm ailesiyle Aralık 2013'te Türkiye'ye sığındı.

RECEP TAYYİP İSMİNİ VERDİLER

Ankara'nın Pursaklar ilçesine yerleşen ve burada 3 çocuğu dünyaya gelen çift, ilk çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.

Çift, çocukları Recep Tayyip, Zeynep ve Muhammed Aslan ile Ankara'da yeni bir yuva kurdu.

"İDAM EDİLECEKTİM, HAPİSTEN KAÇTIM"

Klima tesisatçısı Ahmet Tresi, 61 yıllık Esad rejiminin çökmesini mutlulukla karşıladıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

2010 yılının sonunda ülkemizde iç savaş başladı. Bizim elimizde hiç silah yokken karşımıza askerler çıkıyordu; çoluk çocuk demeden bizi öldürmeye başladılar. Vatan sevdasından dolayı sokağa çıkılması gerektiğini düşündük. Bu sefer sadece asker değil, artık uçakla, roketle saldırmaya başladılar. Esad rejimine karşı eylemlere katıldığım için 1 yıl cezaevinde kaldım. Teröristlere destek olduğumu iddia ettiler. Halbuki ben öyle bir şey yapmadım. Bana korkunç işkenceler çektirdiler. Beni tavandan asıp kum torbası muamelesi yapıyorlardı. Çırılçıplak döverlerdi. Küllük yoktu; beni yere yatırıp küllük olarak kullanıp sigarayı sırtımda söndürüyorlardı. İdam edilecektim ama sonra tanıdık bir albay sayesinde hapisten kaçabildim.

"ERDOĞAN, MAZLUMUN YANINDA DURDU"

Ardından annesinin hastalandığını ve Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Tresi şöyle devam etti:

Kültürü ve dili bilmediğim için ilk süreç biraz zor oldu. Ama insanların yaklaşımı çok güzeldi, şaşırdım ben. Gerçekten insanlar beni kardeşleri gibi, oğulları gibi görüp bana yardım etmeye çalıştılar. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mazlumun yanında duran bir insandı. Aslında biz daha önce de seviyorduk. Türklerle ilişkimiz çok kuvvetliydi. Recep Tayyip Erdoğan sevdamız o zamanlardan beri vardı. Türkiye için yaptıklarını görüyorduk. Babam bana; 'Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetini, insanlığını seviyorum. Eğer sen de öyle düşünüyorsan ilk çocuğuna 'Recep Tayyip ismini koy' dedi. Tabii ki sevdiğim için oğluma 'Recep Tayyip' ismini koymak istedim.

"TÜRKİYE 13 YIL YANIMIZDA DURDU"

8 Aralık 2024 gününün tarihe yazılacak bir gün olduğunu ve haberleri izleyerek gece boyu Esad’ın düşüşünü takip ettiklerini söyleyen Tresi şu ifadeleri kullandı:

İnsan, vatansız veya vatandan uzak durmak istemez. Dolayısıyla tabii ki biz buradan dönmek istiyoruz. Benim burada vergi faaliyetim var, vergi levham var. Burada ne gerekirse ne şartlar varsa uyup çalışıyorum. Ülkem güvenli hale döndüğü zaman ben oraya koşulsuz, şartsız bir şekilde gidip gelmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızı ve şanlı bayrağımızı çok seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kalpten seviyoruz, gerçekten teşekkür ediyoruz. Tamı tamına 13 yıl yanımızda durdu. Bizi kardeş olarak gördüler. Benim büyük oğlan Recep Tayyip, 'Baba ben büyüyünce asker olacağım' dedi. Neden asker olmak istersin dediğimde 'Baba ben Türkiye ordusunda asker olmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti şanlı bayrağını korumak isterim' dedi. Çok şükür ben öyle bir çocuğu yetiştirdiğim için gurur duyuyorum.

10 yaşındaki Recep Tayyip Tresi ise "Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ben onun adını taşıyorum. O bize kapılarını açtı. Onu bir kere görsem bana yeter" dedi.