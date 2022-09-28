Hudut birlikleri 2 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 2 kişiden birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğunu duyurdu.

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı.

Şahıslardan birinin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi."