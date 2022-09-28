Petrol
84.66
-0.25%
Euro
17.7534
0.36%
Dolar
18.5135
0.35%
Altın
962.73
-0.33%
Borsa
3263
-0.07%
Bitcoin
351.688
-6.54%
BTXN Coin
10.38
5.48%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Hudut birlikleri 2 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 2 kişiden birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğunu duyurdu.
    • 28.09.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hudut birlikleri 2 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı.

    Şahıslardan birinin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi."

    Hudut birlikleri 2 kişinin yasa dışı geçişini önledi #1


    Sinpaş Kızılbük Mobil Kutu Manşet
    Advertorial Mobil

    Sinpaş Kızılbük Mobil Kutu Manşet

    İzmir’in tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi
    3. Sayfa

    İzmir’in tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir