Türkiye'ye teknoloji alanında uluslararası yatırım ilgisi artıyor

AA

Teknoloji ve savunma sanayi alanında Türkiye'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Özellikle uluslararası yatırımcıların ilgisinin arttığı bu süreçte, Türkiye, Avrupa ve İngiltere ile stratejik işbirliklerini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede "Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı"na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

TÜRKİYE İNGİLTERE VE AVRUPA'NIN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ ORTAĞI OLUYOR

Kacır, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında son dönemde attığı adımları, Avrupa değer zincirinde Türkiye'nin taşıdığı önemli rolü ve pek çok sektörde küresel bir üretim gücü olma başarısını anlattığını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarı hikayesini adım adım diğer alanlara yaygınlaştırdığını açıklayan Bakan Kacır, özellikle İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri için yenilikçi teknolojilerde önemli bir paydaş adayı olduğunu ifade ettiğini aktardı.

"YATIRIMCILAR TÜRKİYE'NİN KIYAMETİNİN FARKINDA"

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Türkiye'ye özellikle yeni teknolojilerde ciddi bir yatırım ilgisi olduğunu müşahede ettim. Türkiye'de son dönemde başlattığımız programları, HIT-30 Yüksek Teknoloji Programı ve diğer uygulamalarımızı kapsamlı şekilde anlattık. Gördüm ki özellikle belirsizliklerin arttığı bu dönemde yatırımcılar, Türkiye gibi zorluklardan başarıyla çıkmayı başarmış ve özellikle üretim değer zincirlerinde çok geniş kabiliyetlere sahip, genç, dinamik nüfusu, sahip olduğu lojistik konumu 1 milyardan fazla nüfusa erişebilecek ve serbest ticaret anlaşmalarıyla, Türkiye gibi bir ülkenin kıymetinin farkında.

"ULUSLARARASI YATIRIM İLGİSİ DAHA DA ARTACAK"

İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye'ye uluslararası yatırım ilgisi daha da artacak. Ben bu toplantıda herkesten çok olumlu şeyler işittim. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bütün bu alanlarda daha fazla yatırım çekmesine ve Türkiye'de sanayi ve teknoloji adımlarının uluslararası işbirlikleriyle güçlenmesine yönelik görüştüğüm her yatırımcı çok pozitif şeyler anlattı.

"TÜRKİYE'NİN İNGİLTERE VE AVRUPA'YA KATACAKLARI ÇOK FAZLA"

Kacır, dünyada globalleşmenin artık tersine döndüğü, gümrük duvarlarının daha fazla konuşulduğu ve ticaret engellerinin arttığı bir dönem yaşandığına dikkati çekerek, "Böyle bir dönemde, Türkiye'nin Avrupa ve İngiltere'ye katacağı çok şey var. Bölgesel işbirliklerinden hepimiz daha fazla kazançlı çıkabiliriz. Türkiye, Çin'den sonra en fazla sayıda ürünü en fazla ülkeye ve rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke olarak çok önemli roller üstlenebilir." ifadesini kullandı.

Son dönemde savunma sanayisinde özellikle Avrupa'daki paydaşların ve stratejik işbirliğinde olunan ülkelerin Türkiye'nin savunma sanayisinden daha fazla yararlanmak istediğini anlatan Kacır, "Bu ülkelerin, Türkiye ile Avrupa'nın güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ortaklık adımları atmak konusundaki istekliliğini herkes fark ediyor. Önümüzdeki dönemde bunun yeni örneklerini de göreceğiz. Türkiye, bu dönemde özellikle İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında önemli bir paydaşı olacak." diye konuştu.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE ARASINDA SAVUNMA VE İNOVASYON İŞBİRLİKLERİ

Kacır, Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili ticari ilişkileri de değerlendirerek, iki ülkenin yıllık 22 milyar doların üzerinde ticaret hacmi bulunduğu bilgisini paylaştı.

İngiltere'nin, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından biri olduğunu, bu karşılıklı ticari ilişkiyi stratejik ve yüksek teknoloji alanlarındaki ortaklıklarla güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kacır, İngiltere'nin Brexit sonrasında Türkiye ile ilişkilerini daha kuvvetli şekilde sahiplenme iradesi koyduğunu belirtti.

"YENİ ADIMLAR ATMA FIRSATIMIZ DOĞACAK"

Kacır, Türkiye'nin de İngiltere ile savunma sanayi ve inovasyon alanlarında yeni adımlar atma gayreti içinde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

İngiltere, havacılık, güç ve motor teknolojilerinde çok önemli kabiliyetleri olan bir ülke. Türkiye, insansız havacılıkta dünya lideri. İnsansız hava aracı pazarında küresel düzeyde yüzde 68'lik paya sahip bir ülkeyiz. Bütün bunlar, önümüzdeki dönemde yeni işbirliği fırsatlarını ortaya çıkaracak. Her iki ülkenin güvenliğini, geliştirdiği teknolojilerle, savunma sanayi sistemleriyle sağlamaya yönelik önümüzdeki dönemde yeni adımlar atma fırsatımız doğacak. Biz bütün bunları geliştirmeye dönük işbirliği yaklaşımını bir ortak savunma sanayi komitesi ile taçlandırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da Milli Savunma Bakanlarımız arasında güçlü bir diyalog var.

"TÜRKİYE VE İNGİLTERE İŞBİRLİKLERİ DAHA KUVVETLİ HALE GELECEK"