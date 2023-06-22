Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelecek gurbetçilere hatırlatma Gurbetçilerin gümrük kapılarından yurda giriş yaptığı günümüzde Ticaret Bakanlığı da yabancı plakaları ile geçiş yapacaklara bir uyarıda bulundu.

AA

Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşların önemli bir kısmı, ülkeye yabancı plakalı taşıtlarıyla geliyor.

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yabancı plakalı araçlarıyla Türkiye'ye gelecek vatandaş ve misafirlerin ülkeye girişte mağduriyet yaşamaması için hatırlatma ve uyarılarda bulundu.

Açıklamada, ülkeye gelen vatandaşların ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarında bekletilmeden işlemlerinin yapılmasının, Bakanlığın öncelikleri arasına konularak gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında "Bakanlık olarak, ülkemizi ziyaret etmek isteyen tüm misafirlerimize şimdiden 'hoş geldiniz' diyoruz." ifadesine yer verildi.

Yabancı taşıtlarıyla ülkeye gelmek isteyen vatandaşlara hatırlatma

Açıklamada, yabancı taşıtlarıyla ülkeye gelmek isteyen vatandaşların ve diğer ülke vatandaşlarının, Türkiye'ye girişte mağduriyet yaşamamaları için bazı hususlara dikkat etmelerinin yararlı olacağı belirtilerek, bu hususlar şöyle sıralandı:

-Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunduğunuzdan emin olunuz.

-Bu durumun e-Devlet üzerinden sorgulanması mümkündür.

-Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir.

-Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir.

Türkiye'de geçerli sigorta poliçesiyle taşıtın ruhsatının ibrazı zorunlu

Ülkeye girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesiyle taşıtın ruhsatının ibrazının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Yurt dışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almayı unutmayın." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hak sahibi ülkedeyse aracı yakınları kullanabilir

Açıklamada, başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelinmesi durumunda ise geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerektiği bildirilerek, şunlar kaydedildi: