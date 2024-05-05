Türkiye'ye yeni bir parti geliyor: Yusuf Halaçoğlu kuracağı partinin adını açıkladı Türkiye 139'ncu partisine kavuşmak üzere. Ankara'da kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelen Eski İyi Partili Yusuf Halaçoğlu "Ülkemizin içine düştüğü şu an ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyerek partinin ismini açıkladı.

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ensonhaber.com

31 Mart seçimleri sonrası hareketlenen siyaset sahnesine yeni bir parti daha katılıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin nur topu gibi yeni bir partisi oldu.

Yeni partisinin adını açıkladı

MHP'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan, daha sonra da İyi Parti ile yollarını ayıran Yusuf Halaçoğlu yeni partisinin adını açıkladı.

Kurucular kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Halaçoğlu, bugün Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi. "Ülkemizin içine düştüğü şu an ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyen Halaçoğlu kurulacak partinin ismini de açıkladı.

"Kutlu' oldu partimizin ismi"

Halaçoğlu partisinin adını duyurduğu toplantıda şunları söyledi:

Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şu an ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de 'Kutlu' olsun dedik ve 'Kutlu' oldu partimizin ismi. Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz.

Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşlarının bugün partinin kuruluş dilekçesini verdikleri öğrenildi.

138 siyasi parti var

Türkiye'de Yargıtay'ın verilerine göre nisan ayı itibariyle 138 siyasi parti bulunmakta.

Kutlu Parti'nin kuruluşuyla birlikte bu rakam 139'a yükselecek.

Yusuf Halaçoğlu kimdir?

Yusuf Halaçoğlu, 10 Mayıs 1949 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya geldi.

1967 senesinde liseyi bitiren Yusuf Halaçoğlu 1971 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozan isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu.

1974 senesinde, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi’nde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü asistanı olan Yusuf Halaçoğlu, 1978'de XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siyaseti adlı doktora tezi ile doktor oldu.

Yusuf Halaçoğlu, 1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına tayin edildi, 17 Aralık 1990’da ise genel müdür yardımcılığına getirilditen sonra, Osmanlı Arşivi’nin otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992’de istifa edip Marmara Üniversitesi’ndeki görevine döndü ve 26 Ağustos 1992 tarihinde rektör yardımcısı oldu.

Yusuf Halaçoğlu, 21 Eylül 1993 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi. 23 Temmuz 2008’de, hâlen sürdürdüğü Gazi Üniversitesi’ndeki asli görevine iade edilmek üzere görevden alındı.

MHP'den milletvekili seçildi

Halaçoğlu, 28 Ocak 2011’de Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılıp Kayseri’den 1. sıra milletvekili adayı oldu ve 2011 Türkiye genel seçimleri sonrasında milletvekili seçildi.

2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında tekrar Kayseri milletvekili seçildi.

Yusuf Halaçoğlu, 1993-2008 yılları arası Türk Tarih Kurumu başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 24. ve 25. dönem Kayseri milletvekili ve TBMM MHP Grup Başkanvekili’dir.

MHP'den ayrıldıktan sonra İyi Parti'nin kurucular kurulu üyeleri arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu 2018'de İyi Parti'den istifa etmişti.