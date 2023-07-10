İsveç, Türkiye'ye AB üyeliği ve vize serbestisinde tam destek verecek

AA & Ensonhaber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Vilnius'taki NATO zirvesi öncesi 3'lü bir görüşme gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre; üst düzey Türk yetkili, Vilnius'taki üçlü toplantıda Türkiye'nin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını bildirdi.
İsveç'ten Türkiye'ye AB yolunda tam destek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.