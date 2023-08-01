Türkiye’yi 2023'te 2.6 milyon Rus ziyaret etti Yaz sezonu devam ederken Rusya Tur Operatörleri Birliği, 2023 yılında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında net rakamı verdi.

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Sıcak denizleri, tarihi ve yemekleriyle yabancı turistlerin tercihleri arasında bulunan Türkiye, milyonlarca turiste kapılarını açıyor.

Bu kapsamda Türkiye, geçen sene olduğu gibi, bir kez daha yabancı turistlerin gözde mekanları arasındaki yerini aldı.

Ülkelere göre ziyaretçiler arasında Rus turistlere ilişkin veriler ise dikkat çekiyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yılın ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 2.6 milyon Rus vatandaşının büyük bir kısmının transit yolcu olduğu ifade edildi.

En fazla turist Antalya'ya oldu

ATOR’un raporunda, 2023'ün ilk altı ayında Antalya'ya 1.309.267, Muğla'ya (Ege sahili) 124.338 ve İzmir'e 20.837 Rus turistin geldiği kaydedildi.

Rusların Ocak-Haziran aylarında Türkiye'ye yaptığı 2.709.397 ziyaretin yüzde 50'si Antalya'ya yapıldı.

Geçen yılların rekoru kırıldı

2023'ün ilk altı ayında Rusya'dan İstanbul'a ise 1.007.837 ziyaretçi geldi.

2019 yılına göre üç kat, 2022 yılına göre ise iki kat artış gibi görünüyor.

Bir haftalık tatil 59 bin TL

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Moskovskiy Komsomolets gazetesi, bu yaz önceki yıllara nazaran Türkiye’ye tatil fiyatlarının istikrarlı seyir ettiğini yazdı.

Yapılan açıklamada, bir haftalık Antalya tatilinin fiyatı 200 bin ruble yani 2 bin 200 dolar(59 bin TL) civarında olduğu belirtildi.

Uçak bileti 256 dolar

Ayrıca, Moskova-Antalya gidiş dönüş uçak bileti fiyatlarının da 23 bin rubleden (256 dolar) başladığı aktarıldı.

Daha normal tatiller 45 bin TL'yi buluyor

Antalya’nın merkezinde 4 yıldızlı bir otelde iki kişi bir hafta yarım pansiyon konaklama bedeli ise 100 bin ruble olarak belirlenirken, her şey dahil otellerde fiyat 150 bin rubleye (45 bin TL) çıkıyor.