Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlıyor: Pirinkayalar Tüneli nerede?

Halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan, birçok kazanın yaşandığı Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2 bin 246 metrelik tünelin açılışı yapıldı. Peki Pirinkayalar Tüneli nerede, hangi ilimizde?

Güney ve Doğu Anadolu ile Karadeniz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projemizin en önemli unsurlarından biri olan Pirinkayalar Tüneli, 29 Aralık 2021 tarihinde açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış törenine video konferansla katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarrufun yanında çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Boyuna eğimi yüksek, dar ve keskin virajları nedeniyle fiziki ve geometrik standardı oldukça düşük olan 4 km'lik sathi kaplamalı tek yol standardındaki Pirinkayalar Geçidi, sürücülere zor anlar yaşatıyordu.

Akabinde ise Pirinkayalar Tüneli nerede, hangi ilde, kaç kilometre gibi sorular merak edildi. İşte Türkiye ve Kafkasya'yı bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nin özellikleri...

PİRİNKAYALAR TÜNELİ NEREDE?

Doğu Anadolu Bölgesi'ni Erzurum-Artvin güzergahı üzerinden Doğu Karadeniz Bölgesi'ne bağlarken aynı zamanda Türkiye'yi Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a da bağlayan Pirinkayalar Tüneli, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü araçların kullanımına açıldı.

Erzurum ile Artvin sınırında bulunan Pirinkayalar Tüneli, Erzurum ilinin Uzundere ilçesi sınırlarında yer alıyor.

Erzurum-Artvin Yolu'nda Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınlarındaki karayolu geçidi yerine sürücüler artık Pirinkayalar Tüneli'ni tercih edebilecek.

ÖZELLİKLERİ

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak.

2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Pirinkayalar Tüneli'nin Erzurum'u sahile bağlayacak ilk tünel olduğunu vurgulayan Erzurum Valisi Okay Memiş şunları söyledi:

"Pirinkayalar Geçidi, Erzurum'u Tortum ve Uzundere ilçeleri üzerinden Artvin'e bağlayacak. Burası, Erzurum'u bir bakıma sahile bağlayan bir güzergah. Erzurum'un mülki hudutlarının 3'te biri çok bilinmiyor ama Doğu Karadeniz sınırlarında Rize'nin, Artvin'in güneyinde kalıyor. Bu iller, Karadeniz'e açılan kapılarımız ve buralarda onlarca tünel, müthiş bir kamu yatırımı var. Yol üzerinde yatırımlar devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli barajı olan Artvin'deki Yusufeli Barajı bitti ve su tutmaya başladı. Gelecek 50 yıl hatta 100 yıl içinde bu bölgede enerji sorunu yaşanmayacak."