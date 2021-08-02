Türkiye'yi karalama kampanyasına Fazıl Say'dan destek

Piyanist Fazıl Say, Türkiye'nin aciz gösterilmeye çalışıldığı karalama kampanyasına ortak oldu. Say, "Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz" ifadesini kullandı.

Son 1 haftadır orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye, şimdi de ülkesini dünyaya aciz göstermeye çalışanlarla uğraşıyor.

Son olarak sosyal medyada bir grup insan, Türkiye'ye yönelik bir karalama kampanyası başlattı.

Türkiye'yi aciz göstermek için yurt dışı merkezli başlatılan kampanyada, "heplturkey" etiketi kullanıldı.

KARALAMA KAMPANYASINDA SIRA FAZIL SAY'DA

Çok sayıda muhalif ismin başını çektiği bu iğrenç kampanyaya şimdi de Fazıl Say katıldı.

Say, dünden bu yana “Global call” (Küresel çağrı) başlığı altında sosyal medyada yapılan uluslararası yardım çağrısına destek verdi.

"BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

Ünlü piyanist, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, "Biz terkedilmiş bir toplumuz. İyice anladık.Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz." ifadesini kullandı.

"TERKEDİLMİŞ BİR TOPLUMUZ"

Fazıl Say'ın yaptığı paylaşımın tamamı ise şu şekilde:

"Biz terkedilmiş bir toplumuz. İyice anladık.Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor. Bir türlü söndürülemiyor. Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı."

32 il 119 noktada çıkan yangının 112'si söndürüldü