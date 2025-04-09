Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi şikayet için çıktığı ABD gezisi kendi adına fiyaskoya dönüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görüşme sonrasında Netanyahu'nun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri tüm konuların önüne geçti.

"ERDOĞAN SERT VE ZEKİ BİRİDİR"

Netanyahu'nun yüzüne baka baka konuşan Trump, "Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever.

Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte. Bibi, eğer Türkiye’yle bir sorunun varsa, bunu çözebileceğime inanıyorum. Umarım sorun olmaz.

Erdoğan’a dedim ki: Tebrikler. İki bin yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardın. Suriye’yi aldın dedim. O da yok yok dedi. Erdoğan sert biridir, zeki biridir.

Netanyahu'nun Türkiye’yle ilgili herhangi bir sorunun olursa, bunu çözebilirim. Ama makul olmalısın." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri dünya basınının gündemine oturdu.

Görüşmenin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen Batı medyasının en önemli organları Trump'ın bu sözlerini analiz ediyor.

Bloomberg'de de konuya ilişkin bir analiz yayınlandı.

"İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR RUH İKİZİ"

Yazıda Trump'ın Erdoğan'ı Orta Doğu'da iş birliğine ihtiyaç durduğu bir isim olarak gördüğü ifade edilirken "Trump, Erdoğan'ı Suriye, Rusya ve İran konularında iş birliğine ihtiyaç duyduğu bir ruh ikizi olarak görüyor.

"SURİYE KONUSUNDA AKILLI"

Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte konuşan ABD Başkanı, Türk liderle harika ilişkisinden ve Suriye'yi "ele geçirme" konusunda ne kadar akıllı olduğundan bahsetti. İmamoğlu hakkında tek kelime etmedi." denildi.

"NETANYAHU AŞAĞILANIP KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Konu İsrail'in de gündeminde.

The Economist'e konuşan bir İsrailli yetkili görüşmeyi değerlendirdi.

Görüşmeyi cenazeye benzeten yetkili "Netanyahu, Trump ile görüşmesinde aşağılanıp küçük düşürüldü. Bu görüşme, bir düğünden çok cenaze gibiydi.

Trump, Netanyahu’ya kırmızı çizgi çekti ve 'Sakın bir şey yapıp işleri berbat etme' dedi." ifadelerini kullandı.