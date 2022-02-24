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    Türkiye'yi terk eden diş hekimi, Ukrayna'dan alınma talebinde bulundu

    Türkiye'yi terk eden diş hekimi, Ukrayna'dan alınma talebinde bulundu

    Geçtiğimiz yıl Türkiye'den kurtulduğunu belirterek Ukrayna'ya giden bir vatandaş, Türkiye'ye geri getirilmek için Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 14:06
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    Çeşitli meslek gruplarından Türk vatandaşları, bir süredir sosyal medyadaki akımla birlikte farklı ülkelere gidiş anlarını paylaşıyor.

    Geçtiğimiz yıl çok sayıda Türk sosyal medya kullanıcısı, Ukrayna'ya gittiği anları sevinçle yayınlamıştı.

    Türkiye'deki hallerinden memnun olmadıklarını belirterek Ukrayna'ya giden vatandaşlardan, sırayla geri dönüş talepleri gelmeye başladı.

    "TÜRKİYE BİR AMELE KAYBETTİ, UKRAYNA BİR DİŞ HEKİMİ KAZANDI"

    Geçtiğimiz yıl ekim ayında, "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." notuyla havaalanından fotoğraf paylaşan bir Türk vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale gerçekleştirmesiyle geri dönmek için harekete geçti.

    Türkiye yi terk eden diş hekimi, Ukrayna dan alınma talebinde bulundu #1

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GERİ DÖNÜŞ TALEBİ

    Savaşın başlamasıyla Dışişleri Bakanlığı'na Twitter üzerinden ulaşan kullanıcı, kaldığı otelin adını ve iletişim bilgisini bakanlıkla paylaştı.

    Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği cevapta ise "Sayın vatandaşımız, sizlere veya yakınlarınıza ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini ve bulunulan yer bilgisini paylaşmanızı rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Türkiye yi terk eden diş hekimi, Ukrayna dan alınma talebinde bulundu #2


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