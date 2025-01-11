Haber Merkezi

Pasaport başvuru süreçlerinde seyahat geçmişi ve maddi durum önemli faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle seyahat geçmişi, başvuran kişinin yurt dışına çıkma alışkanlıklarını, vize ihlali yapıp yapmadığını ve genellikle ülkesine geri dönme niyetini değerlendiren bir kriter olarak öne çıkıyor.

Maddi durum ise başvurulan vizenin türüne göre, başvuran kişinin yurt dışında kalma süresi boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı konusunda bilgi veriyor.

UZUN SÜRELİ VİZE VEREN ÜLKELERİN KRİTERLERİ

Türklere en uzun süreli vize veren ülkeler arasında ABD, Kanada, İngiltere ve Schengen bölgesindeki ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler, özellikle eğitim, iş veya aile birleşimi gibi uzun süreli vize kategorileriyle biliniyor. Ancak bu vizeleri almak genellikle daha zorlu ve uzun bir başvuru süreci gerektiriyor.

VİZE BAŞVURULARI TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMELİ

Yurt dışında uzun süre kalmayı planlayanlar için vize başvuruları, dikkatli bir hazırlık ve doğru belgelerin sunulması gereken bir süreçtir. Başvuru sahiplerinin, vize başvurusu sırasında sağlık sigortası, maddi yeterlilik belgeleri, seyahat amacını açıkça belirten belgeler (örneğin, iş, eğitim, aile birleşimi, vb.) ve daha birçok ek belge sunmaları gerekebilir.

UZUN VİZE VEREN ÜLKE TERCİH SEBEBİ

Uzun vadeli vize imkanı sunan ülkeler genellikle bu süreçte tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Kanada, ABD, Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleri gibi yerler, uzun süreli oturum ve çalışma izni sağlayabilen seçenekler sunuyor.

Ancak her ülkenin vize politikası farklı olduğundan, başvuru yapmadan önce her bir ülkenin güncel gereksinimlerine dikkat etmek oldukça önemli.

UZUN SÜRE VİZE VEREN ÜLKELERİN LİSTESİ

İşte, en uzun süreli vize veren ülkeler ve detaylar:

ABD

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), B1 ve B2 kategorilerindeki vizelerle 10 yıla kadar geçerliliği olan vize onayı sunuyor.

Bu özellik, ABD’yi ziyaretçi vizesi almak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

KANADA

Kanada, ziyaretçi vizelerini başvurulan pasaportun geçerlilik süresiyle sınırlı olarak veriyor.

Bu durum, uzun vadeli vize almak isteyenler için Kanada'yı ideal bir tercih yapıyor.

İNGİLTERE

İngiltere, başvuru sahiplerine 6 ay, 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıla kadar vize verebiliyor.

Ancak, verilen vize süresi, seyahat geçmişi ve maddi durum gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

SCHENGEN

Schengen vizesi, Avrupa'nın birçok ülkesine seyahat imkanı sunan popüler bir vize türü.

Bazı ülkeler uzun süreli vize onaylarıyla dikkat çekiyor.

ALMANYA

Ticaret ve aile ziyaretleri gibi başvurularda uzun süreli vize imkanı sunuyor.

FRANSA

Seyahat geçmişi olumlu olan başvuru sahiplerine uzun süreli vizeler verebiliyor.

HOLLANDA

Düzenli seyahat edenler için uzun süreli vize seçenekleri sağlıyor.

İTALYA

Özellikle emekli veya ticari amaçla başvuranlara daha uzun vadeli vize onayları veriyor.

İSVEÇ

İlk kez başvuranlara dahi 3 ila 6 ay arasında çok girişli vizeler verebiliyor.