Türklere koronavirüs bulaşmaz diyen Oytun Erbaş kimdir, nereli? Doç. Dr. Oytun Erbaş otizmli mi?

Türklerin genlerinden dolayı koronavirüs bulaşmaz diyen Doç Dr. Oytun Erbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Oytun Erbaş kimdir..

Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü günlerde, yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Oytun Erbaş, uzun süreli sessizliğin ardından tekrar gündeme geldi.

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsün gen farkından dolayı Türkiye'de salgına neden olmayacağını dile getirmişti.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ödemiş İstiklal İlkokulu'nu, Ödemiş Ortaokulu'nu ve Lisesi'ni bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Radyoloji ve Fizyoloji Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı, esas uzmanlık alanı AR-GE çalışmaları olan Oytun Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji alanlarıyla da yakından ilgilendi.

Oytun Erbaş, İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Doç. Dr. olup Florence Nightingale İstanbul Hastaneleri AR-GE koordinatörü olarak görev yapıyor.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Oytun Erbaş, aynı zamanda İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliğini ve yayın editörlüğü görevlerini de yürütüyor.

Yaklaşık 100'den fazla bilimsel makalesi yayımlanan Fizyoloji Uzmanı Doç Dr. Oytun Erbaş katıldığı TUS sınavında 7 defa derece yaptı.

Oytun Erbaş, yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ‘‘Politzer Ödülü’’(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nden ‘‘Jacques Duparc Ödülü’’(2013) almıştır. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır. Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Ayrıca, Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliği ve yayın editörlüğü görevini yürütmektedir.

Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir.

OYTUN ERBAŞ OTİZMLİ Mİ?

42 yaşındaki Oytun Erbaş, otizm hastasıdır.

OYTUN ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Fizyoloji uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüs sürecinin başında Türkiye ile ilgili şu yorumlarda bulunmuştu:

“Virüsün Türkiye’ye gelmesi durumunda hızlı bir yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum"

Bunun üzerine kendini savunan Erbaş, “Türk geni demedim, Türkiye'de dedim” ifadelerini kullanmasıyla tekrar gündeme geldi.

