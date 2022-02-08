TURKOVAC, 81 ilde uygulanmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Türkiye’de koronavirüse bağlı vaka artışı 100 bin dolaylarında seyrederken, aşılanma oranı henüz istenilen seviyede değil…

Bugüne kadar ülke genelinde 142 milyon 450 bin 791 doz aşı yapıldı.

Bunlardan 57 milyon 507 bin 456’sı birinci, 52 milyon 533 bin 619’u ikinci, 25 milyon 689 bin 64’ü de üçüncü doz aşısını yaptırdı.

EN ÇOK VE EN AZ AŞI YAPTIRILAN İLLER

En çok aşı yaptırılan iller sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az aşının yapıldığı iller ise yine sırasıyla Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak kayıtlara geçti.

81 İLDE UYGULANIYOR

Sağlık Bakanlığı, sık sık “Aşı olmayan kalmasın” uyarısını yinelerken, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Buna göre TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirildi.

“TURKOVAC'IN GİTMEDİĞİ İL KALMADI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz.” ifadesini kullandı.