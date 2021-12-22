Turkovac acil kullanım onayı aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı.

Türkiye koronavirüs ile mücadelede yeni bir adım daha attı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac, bugün resmi olarak acil kullanım onayı aldı.

TURKOVAC KULLANIMA HAZIR

Müjdeyi aşı törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Koca, gelecek hafta itibariyle aşıda yaygın kullanımın başlayacağını da söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AŞIMIZ MİLLETİMİZİ KORUMA GAYRETLERİMİZİN SEMBOLÜ

Törene Cumhurbaşkanı Recpe Tayyip Erdoğan da katıldı.

Vide konferansla katıldığı törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen Turkovac aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turkovac'ta seri üretime başladık