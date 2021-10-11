TURKOVAC, İzmir'de gönüllülere uygulanıyor

47 yaşındaki sağlıkçı Özer, İzmir'de ilk yerli aşıyı yaptıran isim olarak kayıtlara geçti. Aşının kimlere uygulanabileceği açıklandı.

Türkiye'nin koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta Faz-3 çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yerli aşının kısa sürede devreye alınması için gönüllü vatandaşlar üzerindeki uygulama devam ediyor.

TURKOVAC'IN İZMİR'DEKİ UYGULAMASI BAŞLADI

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle geliştirilen aşının, İzmir'deki uygulamasına başlandı.

Kentte ilk "TURKOVAC" aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı 47 yaşındaki Önder Özer'e yapıldı.

AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLÜK ŞARTI

İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, TURKOVAC'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandığını belirtti.

Öztop, TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanacağını vurguladı.

TURKOVAC KİMLERE YAPILACAK

Öztop, "Tüm İzmirlileri, TURKOVAC aşısı olmak isteyen tüm gönülleri bu 3 hastanemize bekliyoruz. İlk etapta, 2 doz Sinovac aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı 3. doz olarak TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyenleri davet ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

TURKOVAC aşısı olan sağlık çalışanı Özer de yerli aşı çalışmalarını yakından takip ettiğini, gönüllü olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.