TURKOVAC nedir

TURKOVAC; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 Türk aşısının adıdır.

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞININ İSMİ BELLİ OLDU

Katıldığı programda aşının adının 'TURKOVAC' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum." dedi.

İNAKTİF AŞI NEDİR

İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19'a neden olan yeni koronavirüsün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.

ANTİKORDA OLUMLU SONUÇ

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, aşı grubundaki gönüllülerin kanındaki antikor seviyesini ölçme adına 250 gönüllü üzerinde çalışma yaptı.

Sürecin tamamlanmasının ardından gönüllülerin tamamında antikor oluştuğu öğrenildi. Hatta bazılarında oran beklenenin üzerinde çıktı. Uzmanlar, verilerin gayet olumlu olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

"TÜM İNSANLIĞIN AŞISI OLACAK"

Katar Ekonomi Forumu'na gönderdiği video mesajda, aşı meselesinin yeni adaletsizliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Yıl sonuna doğru kullanıma hazır hale getirmeyi planladığımız milli aşı çalışmalarımızı da bu hassasiyetle yürütüyoruz. Türkiye'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.