TURKOVAC’ı geliştiren Aykut Özdarendeli: Yüzde 100 koruyucu

Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili konuşan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, geliştirme çalıştırmalarının aşı verimliliğini artıracağını söyleyerek, “TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz” dedi.

Almanya (Pfizer-BioNTech), ABD (Moderna), Rusya (Sputnik V, EpiVacCorona, CoviVac), İngiltere (AstraZeneca), Çin (Sinovac), Hollanda (Johnson&Johnson), Fransa (Sanofi) ve Hindistan (Covaxin) ile birlikte kendi yerli aşısını üreten Türkiye (TURKOVAC), ilk sevkiyatını yaptı.

Aşının mimarı ise tüm bu süreci katıldığı Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), “Koronavirüs Omicron Varyantı Tanımlanması Klinik, Korunma ve Aşıların Etkinliği” başlıklı çevrim içi toplantıda anlattı.

MART SONUNDA VİRÜS İZOLE EDİLDİ

TURKOVAC’ın geliştiricisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 11 Mart 2020'de ilk koronavirüs vakası görüldükten sonra çalışmalara başladıklarını ve ay sonunda virüsü izole ettiklerini söyledi.

Virüsün çok hızlı şekilde izole edildiğine ve preklinik çalışmaların hızla ilerlediğine işaret eden Özdarendeli, bu süreçte üniversite, sanayi ve kamu iş birliğinin önemli olduğunu, üç paydaş olmadan bu tür çalışmaların belirli noktalara ulaşamayacağını kaydetti.

Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı VİDEO

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Acil kullanım onayını alan TURKOVAC ile ilgili çalışmaların halen devam ettiğine dikkati çeken Özdarendeli, “Seri üretimle ilgili proses geliştirmeleri, verim artırmaları devam edecek. Faz-3 bir yandan devam ediyor, rapel dozları devam ediyor. Bir yandan kullanırken aynı zamanda da bu araştırmalar devam edecek.” diye konuştu.

“TURKOVAC'IN YÜZDE 100 KORUYUCU OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Aşının etkinliği ve bundan sonraki hatırlatma dozlarının TURKOVAC ile yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları da cevaplayan Özdarendeli, "Omicron'a karşı bilmiyoruz ama Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz, aynı zamanda transgenik farelerde de deney hayvanlarında bunu denediğimizde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz. Omicron'u bilmiyoruz, henüz izole edip çalışmalara başlamadık.” dedi.

AŞILAR OMİCRON'A KARŞI DA KORUYUCU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova da aşıların koruyuculuk oranlarının Omicron karşısında düşebileceğini ancak hala koruyucu olduklarını belirtti.

Omicron'un izolasyon süresini uzatmayı gerektirmediğini söyleyen Akova, bulaşıcılığın semptom sırasında veya semptomdan sonraki 2 gün içinde gerçekleştiğini, daha sonra azaldığını ifade etti.