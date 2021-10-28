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    Turkovac'ın 3'üncü dozunda antikor düzeyi 6 kat artıyor

    Turkovac-Sinovac arasında yapılan 3'ncü doz karşılaştırma deneyi sonucunda 3'ncü doz Turkovac aşısı olan kişilerde, antikor düzeyinin 6 kata kadar yükseldiği belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:05
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    Turkovac'ın 3'üncü dozunda antikor düzeyi 6 kat artıyor

    Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı yerli aşı geliştirmeleri devam ediyor.

    Virüse karşı ürettiği antikorların ve virüsü engelleme oranlarının tespit edildiği Turkovac aşısında, 3'üncü faz çalışmaları devam ediyor.

    Ankara Şehir Hastanesi'nde iki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye, tercihlerine göre üçüncü doz olarak Turkovac veya Sinovac aşısı uygulandı.

    KARŞILAŞTIRMA DENEYİ TAMAMLANDI

    Turkovac-Sinovac 3'ncü doz karşılaştırma deneyi tamamlandı ve gönüllülere hangi aşıyı olduklarına yönelik bilgilendirme mesajı gönderildi.

    ANTİKOR DÜZEYİ 6 KAT YÜKSELDİ

    Gönüllü olarak 3'üncü doz Turkovac aşısını olan Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'da, antikor düzeyinin 6 kata kadar yükseldiği görüldü.

    Turkovac ın 3 üncü dozunda antikor düzeyi 6 kat artıyor #1

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