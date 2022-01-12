Turkovac'ın Faz-3 sonuçları açıklandı

Hacettepe Üniversitesi'nce, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 ara sonuçlarına göre en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olarak açıklandı.

Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Ankara’da Turkovac aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Turkovac için izlem günün 108 olduğunu açıklayan Prof. Ünal, "Acil kullanım onayı aldıktan sonra biz de 23 Aralık’ta yeni gönüllü almasını durdurup değerlendirmesine başladık. AKO başka bir şey. AKO’ya giden tek data bizim değil. Bütün Turkovac’la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. AKO çıktıktan sonra da gönüllü alımı durduruldu ve detayı incelemeye başladık. Bugün, 27 Aralık’ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız bu sırada çalışma devam ediyor, yeni vakalar çıkıyor onları takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Tanrıöver de, "Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı. Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır" dedi.

Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamaları:

"Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif aşı olması nedeniyle Coronavac'tır. Bu aşıyla karşılaştırılmasına karar verildi. Şartları da iyi anlamak lazım. Coronavac (Çin aşısı Sinovac) Faz-3 ve TURKOVAC değerleri var. TURKOVAC 0,28 gün. Çalışma döneminin infeksiyon hastalıklarda büyük önemi var. O an aşının geliştirildiği suştur.

"İZLEM SÜRESİ TURKOVAC'TA 108 GÜN"

Diğer önemli bir faktör, ilkini yaparken dünyada aşı yoktu, TURKOVAC, iki doz aşısı yüzde 80 yapılmış bir ülkede yapıldı. İzlem süresi Coronavac Faz-3 43 gün, TURKOVAC'ta bu süre 108 gündür. TURKOVAC'la ilgili bütün data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Bugün sizlere 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Bu arada çalışma tabii ki devam ediyor. Takip etmeye devam edeceğiz, ta ki yayın haline gelene kadar."





"40 BİN GÖNÜLLÜDE BU VAKAYA ULAŞACAĞIMIZI HESAPLAMIŞTIK"

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in açıklamaları:

Bize uygun olduğunu düşündüğümüz gönüllülerin yarısı TURKOVAC yarısı Coronavac'a randomize edildi, 28 gün arayla iki doz aşı yapıldı. İkinci dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş, semptomatik 40 Kovid vakasına ulaşmak amacımızdı. 40 bin gönüllüde bu vakaya ulaşacağımızı hesaplamıştık. Karşınıza ne çıkacağını bilemezsiniz. İnsidans hızındaki artış daha hızlı Covid-19 tanısı koymamıza yol açtı. Yeni bir hesaplama yapmaya hazırlanırken, revizyonu etik kuruluna vermemiz mümkün olmadı.

"TAKİBE DEVAM ETMEKTEYİZ"

22 Haziran ile 27 Aralık arasında gönüllülerin izlemine ait bulgular var. Etkinlik ve güvenlik setimizde takibe devam etmekteyiz. 1158 kişiye ikinci doz aşılarını uyguladık. Toplamda iki aşı beraber 2244 doz aşı uygulaması yaptık. Protokol gereği katı kriterlerimiz var. Yaş ve cinsiyete baktığımızda büyük bir kısmı yüzde 73'ü erkek, kalanının kadın olduğunu görebilirsiniz. 40-55 yaş arası yüzde 43'ü, yüzde 19'u da 19-29 yaş arasıydı.

Toplam takip süremiz 108 gün idi ortalama. İkinci dozdan sonra takip süremiz 69 gündü. Coronavac'ta 19 gündü bu takip süremiz.

VAKA ORANI

1008 kişide toplam 68 Covid 19 vakasını saptadık. Bu vakaların 45'i Coronavac, 23 tanesi TURKOVAC'taydı. Vaka oranı Coronavac'ta yüzde 8,96, TURKOVAC'ta 4,55'ti. Hastalığı geçirme konusunda iki aşı arasında iki kat kadar fark vardı. Hastalanan gönüllülerin hastalık ciddiyetini de takip ediyoruz. Her iki kolda da Covid 19 hastalarının ya tamamen asemptomatik ya da semptom bildirse de tıbbi destek almadan hastalığı atlatan hastalar olduğunu görüyoruz. Hastaneye yatan sadece 3 hastamız vardı ama hiçbiri aşının koruyuculuğunu düşündüğümüz süreden sonra ortaya çıkmamıştı, oksijen desteğine gerek duymamıştı.

YAN ETKİLER

Tek bir yan etki var, o da kusma vakası. Onun dışında yan etki olmadığını söyleyebilirim. Aşı yerinde ağrı dışında iki aşı grubunda da beklemediğimiz sistemik ya da lokal yan etki olmadığını ifade edebilirim."