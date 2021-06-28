Türksat 5A uydusu hizmete girdi

Ocak ayında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün dünyaya hizmet vermeye başladı.

Türksat 5A uydusu, 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saati ile 05.15’te SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle ABD’deki Cape Canaveral Üssü’nden uzaya fırlatılmıştı.

Aradan geçen yaklaşık 6 aylık yolculuğun ardından Türksat 5A uydusu için süreç başarıyla tamamlandı.

TÜRKSAT 5A UYDUSU HİZMETE BAŞLADI

5A uydusu, dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturmuştu.

Yörüngeye oturduktan sonra yaklaşık bir buçuk aylık test sürecini başarıyla tamamlayan uydu bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenin ardından hizmete başladı.

KAPSAMA ALANLARI

4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A haberleşme uydusu hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak.

ÖNCÜ ÜLKELER LİGİNE TAŞIYACAK, 35 YILI AŞKIN SÜRE HİZMET VERECEK

Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak.

Türksat 5A, elektrikli itki sistemi sayesinde 35 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacak.