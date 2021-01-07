Türksat 5A uydusunun uzaya gönderileceği tarih belli oldu

Türksat 5A uydusunun uzaya gönderileceği tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat 5A’nın fırlatılmasına saatler kaldığını belirterek Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.28’de Türksat 5A’nın uzaya gönderileceğini bildirdi.

Türkiye'nin yedinci uydusu fırlatılmaya hazır. Türksat 5A, yarın Türkiye saatiyle saat 04.26'da uzaya gönderilecek.

30 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 5A'nın yapımına 2017 yılının Kasım ayında başlandı.

30 YIL HİZMET VERECEK

3 yıllık üretim ve test aşamasından sonra Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu 30 yıl ömre sahip olacak.

Uydu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılacak. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada kullanılacak.

YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

TÜRKSAT 5A, geniş kapsama alanı ile TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti verecek.

Yılın ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi bekleniyor. Uydunun bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.