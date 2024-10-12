TÜRKSAT’tan İsrail menşeli ürün iddiasına yalanlama

İHA

TÜRKSAT tarafından; bir gazetede yayınlanan ve aralarında TÜRKSAT’ın da bulunduğu bulunduğu bazı kamu kurumları ve şirketlerinin İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayınlandı.

YALANLAMA GELDİ

İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: