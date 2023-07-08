TÜRKŞEKER 1000 geçici işçi alımı yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkşeker AŞ fabrikalarına 1.000 geçici işçi alınacağı ve alımla ilgili detaylar duyuruldu.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKŞEKER'e 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 6 ay süreyle 1000 geçici işçi alımı yapılacak.

Bakan İbrahim Yumaklı, istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurarak şu ifadeyi kullandı:

Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.

Aranan şartlar İŞKUR internet adresinden açıklanacak

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayınlanacak.

Başvurular 11-17 Temmuz'da

Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz'da yapılabilecek.

Alınacak geçici işçilerin personel sayısı şu şekilde belirlendi:

Mekatronik bakım onarım teknisyeni 404,

Kimya teknisyeni 344,

Makine teknisyeni 78,

Makine bakım onarım teknisyeni 42,

İş makinaları operatörü 31,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni 28,

Tarım makinaları teknisyeni 20,

İnşaat teknisyeni 18,

Elektrik teknisyeni 15,

Bilgisayarlı makine teknisyeni 11,

Metal teknolojisi teknisyeni 6,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni 3