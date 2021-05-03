TÜRSAB'dan acenteler için tam kapanmada muafiyet talebi

Yabancı turiste hizmet verecek seyahat acentelerinin muafiyet listesine eklenmemesi üzerine TÜRSAB, turistleri gezdirecek araçlara da muafiyet istedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kapanmadan muaf kişiler ve sektörler 43 maddede sıralanıyor. Açıklanan rapora göre ise muafiyet, çalışanların yüzde 61’ini kapsıyor.

Türkiye'de bulunan turistler yasaktan etkilenmezken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), tam kapanma dönemide acenteler için özel bir talepte bulundu.

"TURİSTLERİ GEZDİRMEK İÇİN İZİN VERİN"

TÜRSAB tam kapanma döneminde acenteler için de muafiyet istedi. Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ile yabancı turistlerin kısıtlamalardan muaf tutulduğu aktarılan açıklamada, otellerin de hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Turistleri ülkeye getiren ve onları havaalanından alıp oteline götürmek, gezdirmek ve tatili biteni de ülkesine geri dönmek üzere otelinden alıp uçağına bindirmekle görevli seyahat acentelerinin bu hizmetlerini veremediği aktarılan açıklamada "Seyahat acentesinden hizmet satın almış turistler, bu hizmete ulaşamıyor. E-Devlet üzerinde 'Görev Belgesi' başvurusunda otel çalışanlarına ilişkin tanım varken, seyahat acentelerinin faaliyet alanı 'muaf olmayan işler' kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle seyahat acentelerinin başvuruları reddediliyor, turistler tura çıkamıyor, otellerine gidemiyor" denildi.

"TÜRK TURİZMİ ZARAR GÖRÜR"

Kısıtlamanın ikinci gününde Antalya'dan, Marmaris'ten, İstanbul'dan şikâyetlerin yükseldiği de belirtilerek "Yabancı turistlere hizmet edecek seyahat acentelerine ve görevlilerine kısıtlama süresince çalışabilme imkânı sağlanmalı. Yabancı turistlere hizmet verecek seyahat acenteleri muafiyet listesine eklenmedi. Hizmetleri alamayan yabancı turistler ve tur operatörlerinin ülkemize güveni sarsılabilir. Türk turizmi zarar görür" ifadeleri kullanıldı.