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Turuncu kategoride aranan PKK'lı teslim oldu
Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer alan PKK'lı, güvenlik güçlerine teslim oldu.
- DHA
- 28.10.2021 - 10:00
İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.