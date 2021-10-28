Turuncu kategoride aranan PKK'lı teslim oldu

Turuncu kategoride aranan PKK'lı teslim oldu

Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer alan PKK'lı, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

AYRINTILAR GELECEK...