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    Turuncu kategoride aranan PKK'lı teslim oldu

    Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer alan PKK'lı, güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 10:00
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    Turuncu kategoride aranan PKK'lı teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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