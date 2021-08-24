Turuncu kategoride aranan terörist Ataşehir'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubunun bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandığını duyurdu.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli terörist, bugün sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

Örgüt mensubu Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü.

BİNGÖL'DEKİ SALDIRIDA YER ALDI

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan teröristin 9 Ekim 2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı öğrenildi.

7 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU BOMBALI EYLEMİN BAŞINDAYDI

Örgüt üyesinin ayrıca 1 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.