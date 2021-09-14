Euro
9.9825
0.23%
Dolar
8.4419
0.19%
Altın
486.34
0.08%
Borsa
1.44
0.13%
Bitcoin
387.827
2.71%
EXEN Coin
24.07
-2.94%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Turuncu kategoride yer alan Saniye Toprak öldürüldü

    1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 14.09.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Turuncu kategoride yer alan Saniye Toprak öldürüldü

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında, Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

    ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

    Teröristin, Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm.Çvş’un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği, Siirt Eruh-Ormanardı Köyünde 30.03.2018 tarihinde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı, Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği belirlendi.

    Turuncu kategoride yer alan Saniye Toprak öldürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir