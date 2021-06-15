Turuncu kategorideki PKK'lı terörist Samet İçyer etkisiz hale getirildi

Para ödülüyle aranan terörist İçyer'in, birçok kaçırma ve kanlı saldırı olayında yer aldığı ortaya çıktı.

Turuncu kategorideki bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDÜLLE ARANIYORDU

Eren-11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin kimliği araştırıldı.

Teröristin, PKK tarafından yeni görevlendirilen İçyer olduğu, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer aldığı tespit edildi.

YER ALDIĞI ALÇAK SALDIRILAR

Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis Ortakapı bölgesinde meydana gelen yol kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel ve 3 vatandaşın kaçırılması, 6 Ekim 2013 tarihinde Bitlis Merkez Kayalıbağ köyü-Karaca mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması eylemlerine katıldığı belirlendi.

Ayrıca, 8 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı, 10 Haziran 2019'da Hakkkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerinde rol aldığı ortaya çıktı.