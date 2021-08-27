Turuncu kategorideki terörist Hatun Dağtaş, Diyarbakır'da yakalandı

Terörden arananlarda turuncu listedeki 'Lilit Amed' kod adlı terörist, saklandığı köy evinde yakayı ele verdi.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son operasyonun adresi, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi oldu.

KÖY EVİNDE YAKAYI ELE VERDİ

Operasyon, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın "sözde Amed eyaletinde" sorumlu düzeyde faaliyet gösteren turuncu kategorideki Hatun Dağtaş, dün Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Kocaköy ilçesindeki saklandığı köy evinde yakalandı.

YARDIM EDEN 2 ŞAHIS GÖZALTINDA

Teröriste yardım ve yataklık eden 2 şahsın gözaltına alındığı operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

BOMBA ATILMASI OLAYINI PLANLADI

Terörist Dağtaş'ın, 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt üyelerinden olduğu belirlendi.

Ayrıca Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi.

Dağtaş ile 2 şahsın adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.