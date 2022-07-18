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    Turuncu kategorideki terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü

    İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • 18.07.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 09:14
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    Turuncu kategorideki terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü

    Bölücü terör örgütü PKK'nın kökü kazınıyor.

    Son olarak Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Lice/Daralan köyü kırsalında Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz ve Mazlum kod adlı 2 teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Bu çalışmalar neticesinde EGM-İHA teröristlerin görüntüsünü aldı.

    ATAK Helikopteri işi bitirdi

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgeye J- İHA’nın da yönlendirilmesi sağlandı.

    Eren Abluka -21 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Daralan köyü mücavirinde zırhlı araçlarla yapılan müdahale neticesinde 1 terörist; bölgeden kaçmaya çalışan, diğer terörist de hava unsurları ve ATAK Helikopteri vasıtasıyla etkisiz hale getirildi.

    Kırmızı bültenle aranıyordu

    Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz’ın, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride aranan sözde- Özel Kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren bir terörist olduğu belirlendi.

    AA'nın aktardığına göre Kiraz'ın, Güvenpark patlaması soruşturmasında da adı geçiyor.

    Turuncu kategorideki terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü #1


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