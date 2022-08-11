Turuncu kodlu İstanbul'da vatandaşlar şemsiyelerle dışarı çıktı

Dün öğle saatlerinde yetkililer tarafından İstanbullulara sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan sel ve su taşkınlarının da beklendiği kentte, henüz bir yağış gerçekleşmedi.

Yaz sıcaklarıyla kavrulan megakente turuncu kodlu uyarı yapıldı...

Dün öğle saatlerinde Meteoroloji ve AFAD, vatandaşlardan kuvvetli sağanağa karşı tedbir almalarını istedi.

Önlem alan vatandaşlar, bugün dışarı çıkarken şemsiyelerini unutmadı.

Beklenen yağmur gelmedi

İstanbul Boğazı'nın üstünde kara bulutlar oluşurken griye bürünen kentte beklenen henüz olmadı.

Öte yandan, bulut geçişlerinin yaşandığı Üsküdar ve Eminönü'nde vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı.

DHA'nın aktarımına göre; Şehir Hatları seferlerinde de iptal söz konusu olmadı.

"Tedirginim ama çok sıkıntı olursa sanırım iptal olur"

Eminönü'nde bekleyen Fethiye Gündoğdu, “Bursa'ya gidiyorum, yolculuk var. O yüzden çıktım. Tedirgin oldum. Bir kere denizin ortasında fırtınada kalmıştım. Şu an çok tedirginim ama çok sıkıntı olursa sanırım iptal olur. Bundan sonrası şansa kaldı. Bilet olduğu için mecbur çıktık. Hazırlığım var, yağmurluğum çantada." dedi.

"Yanımıza uzun kollu kıyafetler aldık"

Bursa'dan İstanbul'a bu sabah gelen Halil Yılmaz da, “Tedirgin olduk açıkçası. Arkadaşımla birlikte sabah şemsiyemizi alsak mı diye düşündük. Buradan Adalar'a gideceğiz. Orada da hava durumuna baktık, inşallah çok yağmaz diye düşünüyoruz. Ani geçiş olabilir belki, bunlar yaz yağışları. Gelirken endişe duyduk bir şey olur mu diye. Şu an serin havanın tadını çıkarıyoruz ama ne olacağı belli olmaz. Yağmurluk var, yanımıza uzun kollu kıyafetler aldık. Tedbirli geldik, uyarıları dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sıkı bir yaz yağmuru gelecek"

Üsküdar'da yağmura hazırlıklı olduğunu belirten Recai Lekesizoğlu, "Sıkı bir yaz yağmuru gelecek. Şemsiyemiz, şapkamız ve küçük bir yağmurluğumuz var." diye konuştu.

Ali Demir ise "Kabataş'tan geldim. Aslında çok güzel bir hava var. Biraz yürüdüm ama yanıma hiçbir şey almadığım için koşarak arabama gidiyorum." dedi.