Turuncu ve gri kategorideki 3 terörist öldürüldü

Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütünün 2'sinin turuncu, 1'inin gri kategoride olduğu belirlendi.

20 Eylül’de etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri belli oldu.

Kahraman Mehmetçik yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda başlatılan Eren operasyonları başarıyla sürdürülüyor.

Son olarak Diyarbakır’da devam eden ‘Eren Abluka-34’ operasyonu çerçevesinde 3 teröristin daha üstü çizildi.

Turuncu ve gri kategoride arandılar

Teröristlerden ‘Dicle Botan’ kod adlı Hacer Suçin ve ‘Diren Wan’ kod adlı Aliye Kiye’nin terörde arananlar listesinde ‘turuncu’ kategoride, ‘Amed Ader’ kod adlı Hatice Ay’ın ise ‘gri’ kategoride arandığı tespit edildi.

"3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen BTÖ mensuplarına yönelik 20 Eylül tarihinde, Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince yapılan operasyon neticesinde, 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Para ödüllü listede yer aldılar

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle ‘turuncu’ kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin olduğu, Teröristlerden diğerinin, Sözde Orta Saha Amed Eyalet Karargahında faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle ‘turuncu’ kategoride yer alan, Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğu, son teröristin ise sözde orta saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı’nda faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi’nde 500 bin TL’ye kadar ödülle ‘gri’ kategoride yer alan, Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi." denildi.