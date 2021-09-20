Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar ile etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategorideki Mazlum Mat, diğerinin ise gri kategorideki Büşra Kaya olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK ile mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yapılan başarılı operasyonlar ile teröristlerin inlerine giren Mehmetçik, örgütte üst düzey görevlerde yer alan teröristleri de art arda etkisiz hale getirerek örgüte büyük darbe vuruyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son yazılı açıklamada, 19 Eylül ve 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda hem turuncu hem gri kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu, diğerinin ise gri kategoride yer alan Büşra Kaya olduğu açıklandı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül tarihinde; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

DURAN KALKAN'IN KORUMALIĞINI YAPTI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde Sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edimiştir.

Teröristin 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı belirlenmiştir.

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu tespit edilmiştir."