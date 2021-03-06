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    Turuncu ve kırmızı illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Turuncu ve kırmızı illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında, risk haritasında turuncu ile belirtilen riskli ve kırmızı ile belirtilen yüksek riskli illerde pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 21:16
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 21:38
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    Türkiye kademeli normalleşme ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni bir uygulamaya geçildi.

    Buna göre risk haritasında vaka sayılarının yüksek olduğu kırmızı ve turuncu illerse kısıtlamalar sadece pazar günü uygulanmaya başlarken, diğer illerde hafta sonu yasakları tamamen kaldırıldı.

    KISITLAMA BAŞLAYAN İLLER

    Bu kapsamda risk haritasında turuncu ile belirtilen riskli ve kırmızı ile belirtilen yüksek riskli illerde pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama başladı.

    Turuncu iller:

    İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kocaeli, Kırıkkale, Yalova,

    Kırmızı iller:

    Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya,Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye.

    Turuncu ve kırmızı illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı #1

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