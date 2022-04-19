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    TUS 1. Dönem tercihleri başladı

    2022-TUS 1. Dönem tercihlerine erişim, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:04
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    TUS 1. Dönem tercihleri başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları sonrasında kontenjan bilgilerini yayınlamıştı.

    Bugün ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den yeni bir paylaşım geldi.

    Tercihler başladı

    Aygün, 1. dönem tercihlerinin bugün başlatıldığını duyurdu.

    Son gün 26 Nisan

    Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Aygün, "Değerli hekimlerimiz, 2022-TUS 1. Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

    TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

    TUS 1. Dönem tercihleri başladı #1


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