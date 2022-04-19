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TUS 1. Dönem tercihleri başladı
2022-TUS 1. Dönem tercihlerine erişim, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 16:35
- Güncelleme : 19.04.2022 - 17:04
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları sonrasında kontenjan bilgilerini yayınlamıştı.
Bugün ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den yeni bir paylaşım geldi.
Tercihler başladı
Aygün, 1. dönem tercihlerinin bugün başlatıldığını duyurdu.
Son gün 26 Nisan
Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Aygün, "Değerli hekimlerimiz, 2022-TUS 1. Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.