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    TUS başvuruları ne zaman bitecek? TUS geç başvuru tarihi ne zaman?

    2022 TUS başvuru tarihlerinin son gün ne zaman ve geç başvuru tarihi hangi gün? Bu sorulara cevap arayan adaylar araştırma yapıyor.İşte TUS sınavı takvimi..
    • 26.07.2022 - 11:56
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    TUS başvuruları ne zaman bitecek? TUS geç başvuru tarihi ne zaman?

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvuruları ne zaman bitecek sorusu gündeme geldi.TUS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar son başvuru tarihini ve geç başvuru tarihini merak ediyor.

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) bu sene 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Peki TUS başvuruları ne zaman bitecek? İşte TUS sınavı hakkında merak edilenler..

    TUS başvuruları ne zaman bitecek? TUS geç başvuru tarihi ne zaman? #1

    TUS başvuruları ne zaman bitiyor?

    TUS başvuruları 18 Temmuz tarihinde başlamıştı.Başvurular 26 Temmuz (bugün) 23.59'a kadar yapılabilecek.Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar geç başvuru tarihinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

    TUS geç başvuru tarihi

    18 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar için belirlenen geç başvuru tarihi 2 Ağustos olarak açıklandı.

    TUS başvuru ücreti ne kadar?

    TUS başvuru ücreti 310 TL'dir


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