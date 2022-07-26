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TUS başvuruları ne zaman bitecek? TUS geç başvuru tarihi ne zaman?

TUS başvuruları ne zaman bitecek? TUS geç başvuru tarihi ne zaman?

2022 TUS başvuru tarihlerinin son gün ne zaman ve geç başvuru tarihi hangi gün? Bu sorulara cevap arayan adaylar araştırma yapıyor.İşte TUS sınavı takvimi..