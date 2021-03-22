TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih tarihleri açıklandı mı?

TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih tarihleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları dün gerçekleştirildi. Gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce aday, ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavları, 21 Mart tarihinde yapıldı.

Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce aday, 2021 TUS ve 2021 STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Peki, ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları hakkında bilgiler..

TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ÖSYM sınav takvimine göre, STS Tıp Doktorluğu ve TUS sonuçları, 15 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya AİS mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

TUS'tan geçebilmek için hem 1. oturumdan hem de 2. oturumdan 45 puan ve üzeri puan almak gerekiyor. STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Tercihlerin ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı TUS puanları açıklandıktan sonra belli olacak.

2021 TUS tercih dönemine ilişkin kesin tarih açıklanmadı.