TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (TUSAŞ) hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Kahramankazan Ankara yerleşkesine düzenlenen saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HAİN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Demiroğlu yaptığı paylaşımda, “Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Demiroğlu şunları söyledi:

"Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”