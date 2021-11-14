TUSAŞ Kurumsal Pazarlama Başkanı Serdar Demir hayatını kaybetti

Ankara merkezli TUSAŞ'ta görev yapan Demir, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) görevli Serdar Demir'den acı haber geldi.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Vefat haberinin ardından TUSAŞ, kurumun Genel Müdürü Temel Kotil ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA), başsağlığı mesajı yayınladı.

TUSAŞ'TAN SERDAR DEMİR PAYLAŞIMI

TUSAŞ'ın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanımız Serdar Demir’i elim bir trafik kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kendisini daima özlemle ve saygıyla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun." denildi.

TEMEL KOTİL: VERDİĞİ EMEKLERLE DAİMA HATIRLANACAK

Demir'den "yakın çalışma arkadaşım, çok kıymetli kardeşim" diye bahseden Kotil, "Serdar Demir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sanayimize ve şirkemize verdiği emekler ile daima hatırlanacaktır. Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"VEFAT HABERİNİ DERİN ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

TUA da "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve TUSAŞ ailesine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.

SERDAR DEMİR KİMDİR

1977 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Demir, Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı.

2002 yılında New York'ta İşletme dalında yüksek lisans derecesini elde eden Demir, ABD'de 8 yıl süreyle ticaret ve lojistik firmalarında satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

TUSAŞ'TAKİ GÖREVLERİ

2009'da Türk Hava Yolları (THY) Kargo bünyesine katılan Demir, iki yıl Anlaşmalar Müdürü ve altı yıl Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TUSAŞ'ta İşe Alım Müdürü olarak göreve başlayan evli ve iki çocuk babası Serdar Demir, yine aynı kurum bünyesinde Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlendi.