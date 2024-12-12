TUSAŞ paylaştı: Yine Yeniden KAAN!

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Türkiye, havacılık alanında tarihi başarılara imza atıyor...

Yerli ve milli savunma sanayiinde destan yazan Türkiye'nin gururu KAAN ise ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Son olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) milli muharip uçağı 'KAAN' paylaşımı çok konuşuldu.

KAAN'IN ART YAKICISINI ÇALIŞTIRDIĞI ANLAR PAYLAŞILDI

Kısa sürede hızla yayılarak büyük beğeni toplayan paylaşım TUSAŞ tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yayınlandı.

Milli Muharip Uçak 'KAAN'ın 3'üncü uçuşu için testler başarıyla sürerken, TUSAŞ paylaşımında gerçekleşen teste ait görüntülere yer verdi.

Görüntülerde, yerli ve milli savaş uçağı KAAN havacılıkta afterburner olarak bilinen art yakıcısını çalıştırıyor.

"BU VİDEO YÜKSEK MİKTARDA SES İÇEREBİLİR"

TUSAŞ'ın sosyal medya heabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

BU VİDEO YÜKSEK MİKTARDA SES İÇEREBİLİR!



Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN!

TEST UÇUŞLARI BAŞARIYLA SÜRÜYOR

KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuş testini başarıyla tamamlamıştı.

İkinci test uçuşunu 6 Mayıs 2024'te yapan KAAN, havada kaldığı 14 dakikalık sürede 10 bin fit irtifaya çıkarken 230 knot (nat) hıza ulaşmayı da başardı.