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Haber Merkezi

Ankara’da yer alan savunma sanayimizin önemli kurumlarından TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, biri kadın biri erkek, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Bu hain saldırıda şehit olanlar arasında TUSAŞ kalite kontrolcüsü Cengiz Coşkun, TUSAŞ makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, taksi şoförü Murat Arslan yer alıyor.

Şehitlerimizden Zahide Güçlü Ekici'nin yaşamı ve şehadeti, herkesin yüreğinde derin bir hüzün bıraktı.

HASTA KIZI EVE DÖNMÜŞTÜ

1988 doğumlu olan Ekici, son yıllarda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. 2020 yılının sonlarında annesini kaybetmenin acısını yaşarken, 2021 yılında ise tek evladı olan kızı E.'nin kanser teşhisiyle sarsıldı.

2023’e kadar 2 sene boyunca hastanede tedavi gören ve iyileşmeye başlayan küçük kız, yakın zamanda evine dönmüştü.

EŞİ İLE ÜNİVERSİTEDE TANIŞTI

Zahide Güçlü Ekici, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okuduğu sırada tanıştığı Yalçın Ekici ile lisans eğitimini tamamladıktan sonra evlendi.

Şimdilerde mesleğini özel bir şirkette sürdüren Yalçın Ekici, bir dönem eşi gibi TUSAŞ’ta görev yaptı.

GÖKBEY'İN MÜHENDİSLİĞİNİ YAPTI

TUSAŞ’ın millileştirme ve yerlileştirme projelerinde sıkça rol alan Zahide Güçlü Ekici, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre üretilen GÖKBEY helikopterinin imalatında da aktif görev aldı.

KANSERLİ ÇOCUKLARA YARDIM ETTİ

Yakın çevresi tarafından sıkça yaptığı hayır hasenatlarla bilinen 36 yaşındaki başmühendis, özellikle kanser olan çocuklara elini uzatıyordu.

ŞEHİT OLDUĞU GÜN EVLİLİK YILDÖNÜMLERİYDİ

Uzmanlık alanı makine mühendisliği olan başmühendis Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıldönümleri sebebiyle eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye indiği sırada hain saldırıda yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.