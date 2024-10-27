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Haber Merkezi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesinde düzenlenen hain terör saldırısının ardından teröristler kaçacak delik arıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla, Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye ait bina, silah ve mühimmat depoları vuruluyor.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

TUSAŞ'taki hain terör saldırısının ardından 23 Ekim'de TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı başlattı.

Irak’ın kuzeyinde 29, Suriye’nin kuzeyinde 18 olmak üzere 47 terör hedefi imha edildi. 2’si üst düzey toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

5 vatandaşımızın şehit edildiği hain terör saldırısının ardından 24 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yeniden vuruldu.

Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da 34 hedef imha edildi. Terör örgünün kullandığı, sığınak, mağara ve depolar vuruldu. 30 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER KAÇACAK DELİK ARIYOR

Sınır ötesindeki terörle mücadelede kararlı adımlar atan Mehmetçik, 25 Ekim'de, Irak’ın kuzeyinde 7 PKK’lı, Suriye’nin kuzeyinde 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

26 Ekim'de Suriye’deki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde hedefler vuruldu.

PKK/YPG'nin sözde karargah, mağara ve sığınakları yerle bir edildi. Havadan ve karadan atışlarla 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki terör hedeflerine bomba yağdıran Mehmetçik, 27 Ekim'de, 15 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

TUSAŞ ÜRETİMİ ANKA SAHADA

Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak, barınak ve depolar imha edildi.

TUSAŞ'ta düzenlenen hain terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 157 nokta havadan ve karadan vuruldu. PKK/YPG'nin terör inleri ve tesisleri yerle bir edildi.

Terör kampları, inleri, depoları hedef alındı.

Yerli ve milli mühimmatın ağırlıklı kullanıldığı terör operasyonlarında TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lar görev aldı.