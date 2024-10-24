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Haber Merkezi

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesi, teröristlerin hedefi oldu.

Ağır silahlar kuşanarak TUSAŞ'a terör saldırısı düzenleyen PKK'lı iki terörist, 5 kişiyi şehit ederken, 22 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Saldırıda, TUSAŞ'ta Makina Mühendisi olan Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

ŞEHİT TAKSİCİNİN NAAŞI ASKERİ TÖRENLE ALINDI

Saldırıda ilk şehit düşen teröristlerin olay yerine gitmek için kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan oldu.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde askeri tören ile alındı.

Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi.

Cenaze namazı kılındığı sırada şehidin eşi Gülay Arslan fenalaştı.

Defin işlemi öncesi ise şehidin oğlunun babasının tabutuna sarılıp ağladığı anlar ise yürekleri dağladı.

Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.

ŞEHİT ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN'A VEDA

Teröristler tarafından şehit edilen Atakan Erdoğan için, Ankara'nın Sincan Cimşit Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İki kız çocuğu bulunan Erdoğan'ın kızlarından birinin bugün doğum olduğu öğrenildi.

Cenaze töreni sırasında şehidin yakınlarından birkaç kadın, şehide son kez veda etmek için yaklaştıkları tabuta dokununca bayıldı.

Tabuta sarıldıktan sonra sinir krizi geçiren bir şehit yakını, 'Atakan ölmedi' diyerek baygınlık geçirdi.

ŞEHİTLERE VEDA

Saldırıda şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz için ortak cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehit ailelerinin yanı sıra birçok siyasi isim de katıldı.

NAMAZI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Şehit Taksici Murat Arslan'ın cenazesinin ardından diğer şehitler için düzenlenen cenaze töreninde, cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"DÜŞMANLARIN TUZAKLARINI BOZMAK MİLLETİMİZE NASŞP OLACAKTIR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, şunları söyledi: