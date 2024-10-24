Haber Merkezi

Ankara’da yer alan savunma sanayiimizin önemli kurumlarından TUSAŞ tesisleri, hain teröristlerin hedefi oldu.

Ağır silahlar kuşanarak önce bindikleri taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldüren biri kadın iki terörist, TUSAŞ önünde düzenledikleri terör saldırısı ile 5 vatandaşımızı şehit ederken, 22 kişiyi ise yaraladı.

Teröristler kahraman Türk polisi tarafından etkisiz hale getirilirken, şehitlerin haberi ise milyonların yüreğini dağladı.

ŞEHİT TAKSİCİNİN BABASI KONUŞTU

Evlilik yıl dönümünde, eşinin gönderdiği çiçeği alırken terör saldırısına uğrayan Şehit Zahide Güçlü'nün ardından, şehit taksi şoförü Murat Aslan'ın babasının açıklamaları da yürekleri sızlattı.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, şehadet haberiyle ilgili açıklama yaparken gözyaşları içinde kaldı.

"KATLETMİŞLER ÇOCUĞUMU"

Şehit babası şöyle konuştu:

Arslan taksi kendimizin, baba oğul çalışıyoruz 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim, çocuklarımdan ikisi duraktaydı. Müşteri gibi gelmiş o hain, ne olduğunu bilmiyoruz.



14.00 gibi buradan taksi istiyorlar, taksiye biniyorlar, gidiyorlar. Katletmişler çocuğumu. Bizi karakola çektiler işte telefonumuzu aldılar ellerimizden haber alamayalım diye. Sonra haber verdiler işte.

"KOLUMUN BİRİ KOPTU"